Eski ''bacak güzeli''nin evinde cinayet

Olay Siteler Mahallesi’nde dün gece saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2003 yılında bacak güzeli seçilen ve 2007 yılında uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınıp daha sonra serbest kalan eski manken A. Ç. (37), evinde arkadaşı Onur Yılgın (35) ile birlikte alkol almaya başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde A.Ç ile ile sevgili olduğu öğrenilen Sadık. Ş. (45) isimli şahıs mankenin evine geldi. A.Ç.'yi evde başka bir erkekle alkol alırken gören Sadık Ş. Yılgın’a saldırdı. Sadık Ş. ile Yılgın arasında kısa süreli boğuşma yaşandı. Sadık Ş. boğuşma sırasında yanındaki bıçakla Onur Yılgın'ı göğsünden bıçakladı. Ellerinden yaralanan Sadık Ş. eski manken A.Ç’yi de alarak evden ayrıldı.

Ağır yaralanan Yılgın ise arkadaşı İ.Ö’yü arayarak yardım istedi. Yılgın’ın telefonundan sonra söz konusu adrese giden İ.Ö, Yılgın’ı evde kanlar içinde buldu. İ.Ö’nün ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Ağır yaralanan Yılgın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin peşine düştü. Yılgın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Mudanya polisi yaptıkları incelemelerde olayın meydana geldiği evin eski manken A.Ç.’ye ait olduğunu tespit etti. Olay esnasında evde A.Ç’nin dışında bir kişinin daha olduğunu belirleyen ekipler, olay yerine gelen İ.Ö’yi gözaltına alıp, diğer 2 şüphelinin peşine düştü. A.Ç ve cinayeti işlediği iddia edilen Sadık Ş. Mudanya Asayiş Grup Amirliği ekipleri tarafından Mudanya’da yakalanarak gözaltına alındı.

İfadeleri için emniyete götürülen 3 şüphelinin ifadelerinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sadık Ş. tutuklanırken, A.Ç. adli kontrol şartıyla salındı. Yılgın’ın arkadaşı İ.Ö. ise savcılıkça serbest bırakıldı.



