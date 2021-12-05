Eski eşini kızının gözleri önünde katletmişti; ''iyi hal indirimi'' istendi

Bundan 2 yıl önce küçük kızının gözleri önünde, eski eşi tarafından boğazından bıçaklanarak katledilen Emine B.'nin davasında müebbet hapisle cezalandırılan eski eş için yapılan temiyz başvurusunda "iyi hal indirimi" istendi.

18 Ağustos 2019 tarihinde Emine B. küçük kızının gözü önünde eski eşi Fedai V. tarafından boğazından bıçaklanmıştı. Ağır yaralanan Emine B., hastaneye kaldırılırken, “Ölmek istemiyorum” feryadıyla hafızalara kazındı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Fedai V. hakkında ‘tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme’ suçundan dava açtı. Ancak davaya bakan Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi ‘kasten öldürme’ suçundan Fedai V.’a müebbet hapis cezası verdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, kararın istinaf incelemesini yapan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 2. Ceza Dairesi ise “yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık olmadığı” gerekçesiyle kararı onadı. BAM Savcısı mahkemenin kararını temyiz eden taraflar arasında yer aldı. BAM savcısı, temyiz başvurusunda sanık için iyi hal ve tahrik indirimi yapılmamasına itiraz ederek, “Sanık ortak çocukları bulunan eski eşini kasten öldürmüştür. Sanık maktülenin olaydan önce kendisine hakaret ettiğini ve bu hakaretin yarattığı elemin etkisiyle suçu işlediğini savunmaktadır. Tahrikten yararlandırılmayan sanığın yasal gerekçe olmaksızın takdirden de istifade ettirilmediği görülmektedir. Kadın cinayetleriyle mücadele edilmelidir. Çünkü bu ülkede her yıl yaklaşık 350 kadın eşi, eski eşi, sevgilisi vb tarafından öldürülmektedir. Rakam korkunçtur. Mamafih bu mücadele yürütülürken de adil olunmalıdır” dedi.

Emine B.’un kızının avukatı Esra Nur Özbey de, verilen karar için Yargıtay’a temyiz başvurusunda bulundu. Avukat Özbey, Emine B.’un acımasızca eziyet edilerek, çocuğu önünde “kurbanlık bir mal gibi” kesildiğini belirtilerek, “Olayın akabinde bindiği takside, taksicinin üzerinin neden kanlı olduğunu sorması üzerine Fedai V. ‘mal kestim’ şeklinde cevap vermiştir. Sanık Fedai V. maktulü ölümcül nokta olan koltuk altlarından bıçaklamış ve aynı zamanda boynunu bıçakla kesmiştir” denildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyaya ilişkin tebliğnamesini tamamladı. Başsavcılık, sanığa verilen cezanın onanmasını talep etti. Son kararı Yargıtay 1. Ceza Dairesi verecek.

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