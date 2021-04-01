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Eski sevgilisinin arkadaşını rehin alıp zorla video çektirdi

Dün gece sosyal medyada yayılan görüntüler kan dondurdu. Eski sevgilisiyle buluşmak için arkadaşını rehin alan ve boğazına bıçak dayayan şahıs, eski sevgilisinin arkadaşına zorla 'Ceren gelir misin' dedirtti.

Dün gece iddiaya göre Kemal A. isimli bir kişi, rehin aldığı eski sevgilisinin arkadaşının boğazına bıçak dayayarak eski sevgilisine mesaj gönderdiği bir video yayınlandı.

Sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşılan görüntüler kısa sürede Twitter'da gündem oldu.

BOĞAZINA BIÇAK DAYADI, KÜFÜR ETTİ

Olay yaratan görüntülerde saldırganın, boğazına bıçak dayayarak rehin aldığı eski sevgilisinin arkadaşına "Ceren gelir misin?" dedirttiği ve aynı zamanda tehdit ve küfürler savurduğu görülüyor.

 

Etiketler sosyal medyada yayılan görüntüler darp şiddet dayak video
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