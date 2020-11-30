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  4. 30 Kasım 2020 15:25

Evde yalnız bırakılan 2 çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Şanlıurfa’da bir apartman dairesinde ailesi tarafından evde yalnız bırakılan 2 çocuk itfaiye ekiplerinin yardımı ile dışarı çıkarıldı.

Evde yalnız bırakılan 2 çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
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Olay, Yenice Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, anneleri alışverişe çıkan Muhammed ve Elif G. isimli çocukların ağlama sesini duyan komşuları daireye gitti.

Ancak, kapının kilitli olduğunu anlayan ve çocukların annesine ulaşamayan komşuları durumu itfaiyeye bildirdi. Komşuların ihbarı ile gelen itfaiye ekipleri, kapıyı açarak çocukları dışarı çıkardı.

Bir süre komşularında kalan çocuklar, daha sonra eve gelen annelerine teslim edildi.

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