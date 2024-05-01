İstanbul'da 70 milyon TL'ye satılan daire sosyal medyada gündem oldu

Konut fiyatlarının yüksekliği gündem olmaya devam ederken sosyal medyada paylaşılan ve İstanbul'da 70 milyon TL'ye satılan dairenin tanıtımını içeren video gündem oldu.

Konut fiyatlarının yüksekliği gündemi meşgul ederken, sosyal medya şimdi de İstanbul'da 70 milyon TL'ye alıcı bulan bir daireyi tartışıyor.

Videoda İstanbul, Sarıyer, Seyrantepe'deki bir rezidansta bulunan ve 48. katta yer alan dairenin 9+2 olduğu belirtildi. Dairenin fiyatı ise 70 milyon TL olarak belirtildi.

Dairenin 360 derece panoramik bir İstanbul manzarasına sahip olduğu gibi detaylar da videoda yer aldı.

"Fenerbahçeliyseniz bu videoyu izlemeyin" şeklinde tanıtımı yapılan videoda dairenin Galatasaray stadının hemen yanında olduğu görülüyor.