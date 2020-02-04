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  4. 04 Şubat 2020 16:04

Evin bahçesine gömülmüş varilden uyuşturucu çıktı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir evin bahçesine gömülmüş varil içerisinde uyuşturucu ele geçirildi. Varilin içinden 1 adet dijital terzi ve 2 adet ruhsatsız tabanca da bulundu.

Evin bahçesine gömülmüş varilden uyuşturucu çıktı
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Hatay'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar sonucunda bir eve operasyon düzenlendi. Evin bahçesinde gömülü haldeki varil içerisinde toplam 125 paket 26.590 gram takoz esrar, 265 gram metamfetamin, 54 adet Captagon hap ele geçirildi. Ayrıca 1 adet dijital terazi ve 2 adet ruhsatsız tabanca da bulundu.

Yabancı uyruklu bir kişi uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Olayla ilgili yabancı uyruklu bir şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İHA

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