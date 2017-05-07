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  4. 07 Mayıs 2017 17:04

Evinin altındaki gizli bölmeden çıktı !

Diyarbakır'da yapılan operasyonda günlerdir aranan zanlı evinin gizli bölmesinden çıktı.

Evinin altındaki gizli bölmeden çıktı !
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Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde düzenlenen operasyonda 30 kilogram esrar ile bombalı araç yapımında kullanılacağı değerlendirilen çalıntı otomobil ele geçirildi. Ayrıca, 'kasten adam öldürme' suçundan aranan bir kişi, evin zeminine kazılmış 1,5 metre derinliğindeki gizli bölmede yakalandı.

Valiliğin yazılı açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gözebaşı Mahallesi'nde uyuşturucu imal ve satışı yaptığı değerlendirilen şüpheliler ile suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla 5 Mayıs'ta narkoterör operasyonu kapsamında 2 ayrı ev ve eklentisinde arama gerçekleştirildi.

GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI

Aramada, "kasten adam öldürme" suçundan kesinleşmiş cezası bulunan G.D, evin zeminine kazılmış 1,5 metre derinliğindeki gizli bölmede ruhsatsız av tüfeğiyle yakalandı.

A.G'nin evinin bahçesinde ise ekili 162 kök kenevir bitkisi tespit edildi.

Operasyonda ayrıca teröristlerce yağmalanan ve bombalı araç yapımında kullanılacağı değerlendirilen yabancı plakalı otomobil, Karşıyaka mevkisinde menfez altına gizlenmiş bidonda 30 kilogram esrar ele geçirildi.

AA

operasyon , uyuşturucu , tünel , gizli bölge