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  4. Evinin balkonundan düşme anı saniye saniye kameralara yansıdı

Evinin balkonundan düşme anı saniye saniye kameralara yansıdı

Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi’nde evinin balkonundan düşen bir kişinin düşme anı kameralara yansıdı.

Olay, Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi’ndeki bir ikamette yaşandı.

DÜŞME ANI KAMERADA
İsmi öğrenilemeyen vatandaş, ikametin birinci katındaki balkonun demir korkuluklarında otururken, bir anda dengesini kaybederek kafa üstü asfalt zemine düştü. Vatandaşın yere düşmesinin ardından yakınları yanına inerek müdahale ederken, yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

AYAĞI KIRILDI
Bir müddet kendine gelemeyen vatandaş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ayağının kırık olduğu öğrenilen vatandaşın hastanedeki müdahalesinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.

Etiketler kamera düşme balkon
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