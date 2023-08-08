  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Fabrikada korkutan patlama!

Fabrikada korkutan patlama!

Güncelleme:

Bolu'da fırın ve pişirici cihazlar üreten bir fabrikanın bahçesinde bulunan trafoda patlamanın ardından yangın çıktı. Trafodaki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, fabrikada üretime bir gün ara verildi.

Yukarısoku Mahallesi'nde fırın ve pişirici cihazlar üreten fabrikasının bahçesinde bulunan trafoda sebebi henüz belirlenemeyen patlama meydana geldi. Kabloların yanmaya başlamasının ardından trafodan dumanlar yükselirken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Trafodaki patlama nedeniyle fabrikadaki elektrikler tamamen kesildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin iki saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Elektrik kesintisi nedeniyle üretime bir gün ara verildi ve işçiler de bir günlük izne çıkarıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Etiketler bolu fabrika patlama trafo patlaması trafo patladı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dolar/TL yeni zirvesini buldu
Bakanlık'tan altın için bir yeni karar daha
Yüzen residans Türkiye'de... Görenlerin göz bebeklerine sığmadı!
Erkin Koray hayatını kaybetti
Bir ilde daha 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım dönemi sona erdi
İstanbul'da taksiciler eylemde: Yüzde 100 zam istediler!
Bir ilçemizde denize girmek 2 gün boyunca yasaklandı
Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan, Buket Aydın'a olay yanıt