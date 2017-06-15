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  4. 15 Haziran 2017 09:03

Fatih'te kuyumcu soygunu

İstanbul'un Fatih ilçesinde maskeli 4 kişi, bir kuyumcu dükkanından 250 bin liralık altın çaldı.

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Fatih’te kimliği belirsiz yüzleri maskeli 4 kişi, girdikleri kuyumcu dükkanından yaklaşık 250 bin lira değerinde ziynet eşyasını alarak kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 05.30 sıralarında Ali Kuşçu Mahallesi Fevzipaşa Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanında gerçekleşti. İddialara göre bir otomobille kuyumcu dükkanına gelen kimliği belirsiz yüzleri maskeli 4 kişi dükkanın kepenklerini açarak içeri girdiler. İçeriden yüklü miktarda ziynet eşyası alan 4 kişi geldikleri otomobile binerek kayıplara karıştı. Dükkanın alarmının çalması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kuyumcu dükkanın çevresine şerit çekerek delil incelemesi yaptı. Yapılan incelemelerden sonra kuyumcudan yaklaşık 250 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalındığını tespit etti. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

İHA

fatih , soygun , kuyumcu