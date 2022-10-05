  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Fethiye’de dolandırıcılık operasyonu

Fethiye’de dolandırıcılık operasyonu

Fethiye’de dolandırıcılık operasyonu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre; İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İ.O. ile H.E’nin vatandaşlardan, ihaleye çıkarılan devlet arazilerini satın almak için para topladıkları ve aldıkları paraları daha sonra geri vermedikleri ihbarı üzerine çalışma başlattı. Vatandaşlardan yaklaşık 25 milyon lira topladıkları iddia edilen İ.O, H.E. ve H.B.E. ekipler tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin cep telefonlarına el konuldu, banka hesapları bloke edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.O. ile H.E. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğinde tutuklandı, H.B.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

Etiketler fethiye muğla
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
2022'nin en iyi fotoğrafları belli oldu: Türk fotoğrafçı dereceye girdi
Erdoğan'dan ''asgari ücret'' zammı açıklaması
Kamu işçilerinin günlük yemek ücretine zam
Serenay Sarıkaya'nın sütyensiz pozları ortalığı salladı
Bu sefer şikayetçi olan bir erkek! Kadın müdür hakkında akıl almaz taciz iddiası
Kanal İstanbul harcamaları ''sır'' oldu
Apple bir cihazın daha fişini çekti!
Arapça olarak AK Parti'ye oy vermeyi öğreten video olay oldu
Kobra Murat emlak zengini çıktı! Serveti dudak uçuklattı
Erdoğan'dan CHP'ye ''başörtüsü'' teklifi