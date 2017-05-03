FETÖ sanığı polisten kaçarken öldü !

Denizli'deki FETÖ/PDY'ye yönelik davada aranan firari sanık öğretmen 41 yaşındaki Gültekin Payat, saklandığı apartmanın 3'üncü katındaki dairenin kapısında polisleri görünce, balkondan kaçmaya çalışırken düşüp öldü.



Olay, dün saat 10.00 sıralarında, Pelitlibağ Mahallesi 1044 Sokak'taki Üzüm Evler Sitesi'nde meydana geldi. İşadamlarına yönelik FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Denizli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, adı firari sanık olarak geçen öğretmen evli ve iki çocuk babası Gültekin Payat'ın, bir yakınının Üzüm Evler Sitesi D Blok üçüncü kattaki evinde saklandığı öğrenen polis ekipleri yakalama gitti. Sitedeki daireyi tespit eden ve kapıyı çalan polis ekiplerini gören Payat, polisten kaçmak için arka odadaki pencereden çıkıp, E bloktaki yan dairenin balkonuna atladı. Buradan da diğer yan dairenin balkonuna geçmeye çalışan Payat, tutunduğu demirin eğilmesi sonucu dengesini kaybederek yaklaşık 10 metreden beton zemine düştü.

Payat'ın balkondan düştüğünü çıkan sesten fark edenler, ambulans çağırdı. Payat'ı yakalamak için gelen polis ekipleri de düştüğü yeri kontrol etti. Ağır yaralı bulunan Payat, ambulansla kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi'nde öldü. Yapılan otopsinin ardından Payat'ın cenazesi bugün kentte toprağa verildi.

İDDİANAME

Denizli'de işadamlarına yönelik FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada iddianamede firari sanık olarak aranan Gültekin Payat'ın 'bölge imamı' olduğu, birkaç kez Fethullah Gülen ile görüşmek için ABD'ye gittiği, KHK kapsamında kapatılan derneklerde yönetici ya da üye olduğu belirtildi.