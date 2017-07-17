FETÖ'den bürokratlara 'eskort'lu kumpas

İzmir'de "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin, FETÖ/PDY'nin Hazine Müsteşarlığı ayağına yönelik iddianamede örgütün, "eskort" diye tabir edilen kadınlarla irtibatlandırmaya çalıştığı Hazine bürokratlarını tasfiye ederek kendi mensuplarını yerleştirdiği bilgisi yer aldı.



İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Hazine Müsteşarlığı ayağına yönelik iddianamede, örgütün, bürokratlara "eskort" diye tabir edilen kadınlarla kumpas kurduğu bilgisine yer verildi.

İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından, FETÖ'nün Hazine Müsteşarlığı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 7'si tutuklu, biri firari 8 sanık hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Eski Savcı Zafer Kılınç'ın soruşturma usullerine aykırı hareket ettiği belirtilen iddianamede, fişlenen kişilerin isimleri ve fişlemenin içeriğinin yer aldığı dosyaların ayıklama yapılmadan tüm kurumlara topluca gönderildiği kaydedildi.

Her kurumun başka bir kurumda fişlenen kişiler hakkında usule aykırı bilgi sahibi olduğuna yer verilen iddianamede, bu fişlemelerin, FETÖ mensuplarınca bazı medya kuruluşlarına servis edildiği, böylece söz konusu bürokratların toplumda "hem casus hem de eskort kızlarla ilişkisi bulunan ahlaksız insanlar" olarak itibarsızlaştırıldıklarının anlaşıldığına işaret edildi.

Eski Savcı Kılınç'ın, FETÖ'nün emniyetteki uzantıları tarafından fişlenen 2 bin bürokrat hakkında disiplin soruşturması açılması ve ceza verilmesi amacıyla yazı yazdığı ifade edilen iddianamede, Hazine Mu¨steşarlığının da FETÖ/PDY'nin en iyi kadrolaştığı kurumlardan biri haline geldiği du¨şu¨ncesine varıldığı vurgulandı.

İddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Hazine Müsteşarlığına son 10 yılda alınan uzman yardımcısı ve Hazine kontrolörlerinin kayda değer bir bölu¨mu¨nu¨n bu yapıyla ilgisi du¨şu¨ndu¨ru¨cu¨du¨r. FETÖ/PDY'nin bu kadar gu¨çlu¨ olması nedeniyle mu¨steşarlıkta çalışan 19 kişi casusluk kumpasında, kurumdaki işbirlikçilerin katkılarıyla fişlenmişlerdir. Fişlenenler ise çoğunluğu Alevi, asker çocuğu ve cemaatle sorunu olan diğer cemaatlere mensup kişilerden oluşmaktadır.

Bu kişilerin listesini kurum içindeki paralel yapı militanları, emniyetteki abileriyle koordineli hazırlamışlardır."

İddianamede müşteki olarak beyanı alınan S.E. ise eski Cumhuriyet Savcısı Kılınç tarafından yürütülen soruşturmada "eskort" tabir edilen kadınla ilişkisi olduğunun öne sürülmesi nedeniyle Hazine Müsteşarlığındaki örgüt mensuplarınca disiplin cezasına çarptırıldığını kaydetti.

Örgütün kendisini İzmir'deki askeri casusluk soruşturmasına dahil ettiğini aktaran S.E, "Paralel yapı mensuplarının mobbingine maruz kaldım. İş ve sosyal çevrede itibarsızlaştırıldım. Muhafazakar bir yapıya sahip olmama rağmen eskort kadınlarla du¨şu¨p kalktığım iftirasıyla çevremde böyle bir imaj yaratılmaya çalışıldı. Paralel yapıya mensup İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli polisler, beni bu soruşturmaya eski Savcı Zafer Kılınç'ın koordinesinde dahil ettiler." beyanında bulundu.

FETÖ/PDY'nin, devletin güvenlikle ilgili kurumları yanında ekonomi yönetiminde de etkili olmak için Hazine Müsteşarlığında da yapılandığına değinilen iddianamede, şunlar bildirildi:

"Hazine Müsteşarlığında çalışan bazı kişilerin dosyada 'eskort' olarak adlandırılan M.D, F.K, E.P, S.D, C.A, F.B, F.Ç. ve H.E'ye bilgi verdiği ve söz konusu bilgilerin daha sonra Bilgin Özkaynak'a (İzmir'deki askeri casusluk davasında beraat etti) iletildiği izlenimi yaratılarak bu¨rokratların adli ve idari soruşturma geçirerek tasfiye edilmesini sağladıkları anlaşılmaktadır.

Bu şekilde tasfiye edilen bu¨rokratların bir kısmının yerine örgu¨tu¨n amacına hizmet edecek kişilerin yerleştiği anlaşılmıştır."

İzmir'deki "askeri casusluk ve kumpas" davası soruşturmasının devamı niteliğindeki FETÖ/PDY'nin Hazine Müsteşarlığı yapılanmasına yönelik 31 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyon ve devamındaki adli süreçte haklarında yakalama kararı bulunan 17 şüpheliden 7'si tutuklanmıştı.