Fikirtepe'de kabus gibi günler

İstanbul Kadıköy’de kentsel dönüşüm bölgesi olan Fikirtepe’de, 9 Nisan’da 20 yaşındaki Doğan Bakırcı, iddiaya göre mahalleden arkadaşı Ömer Faruk Ç. ile sentetik uyuşturucu kullandıktan sonra hayatını kaybetti.

Mahallelinin anlatımlarına göre; Eğitim Mahallesi’nde yaşayan bir grup, Bakırcı’nın ölümünden Ömer Faruk Ç.’yi sorumlu tutmaya başladı. 29 Nisan günü Ç. (26), tartıştığı karşı grup içerisindeki bir kişi tarafından silahla sokak ortasında vuruldu. Karnından yaralanan Ömer Faruk Ç., hastaneye kaldırılırken, olayın yaşandığı günün akşamında, Gürkan Soner C. (25) ve Emre Ç. (30) isimli 2 kişi daha, pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

Gazete Habertürk'ten Uzay Kesmen'in haberine göre 2 yaralının, ifadelerinde sokakta yürürken vurulduklarını söyledikleri öğrenildi. Ancak polisin, bu 2 yaralama olayının da diğer olaylarla bağlantılı olabileceği ihtimalini değerlendirdiği öğrenildi. Bakırcı’nın ölümü ve devamında mahallede 3 kişinin vurulması, mahalleli ile grubu karşı karşıya getirdi.

1 AYDA 10 HANE BOŞALDI

Özellikle olayların yaşandığı Eğitim Mahallesi Kasrı Ali Caddesi üzerinde oturan mahalle sakinleri, evden çıkamaz, çocuklarını tek başına okula gönderemez oldu. Kasrı Ali Caddesi’ne girildiğinde, ilk dikkati çeken insanların ürkek bakışları ve boş sokaklar oluyor.

Caddeden geçen insan sayısı sınırlı, sanki sokağa çıkma yasağı var. Mahalleli, “Başımıza bir şey gelir” korkusuyla isim vermekten çekiniyor. Mahallede olaylara karışan taraflarsa evlerini terk edip kaçmış... Doğan Bakırcı’nın ölümünden sorumlu tutulan vatandaşlar, yoğun tehdit üzerine evlerini terk etmek zorunda kalmış.

Son 1 ayda 10 hane evlerini boşaltıp gitmiş. Mahallenin yukarısında bir ilkokul var. Özellikle anneler, çocukları için endişelendiklerini söylüyor. Bir veli, “Olaylar yeni değil. Ama son günlerde oğlumu 2-3 kişi beraber okula götürüyoruz” diyor. Bir başka veli ise “16 yaşında oğlum var... Liseye gidiyor. Oğlumu metrobüsten eve gelene kadar 5 defa arıyorum. Çocuklarımın can güvenliği yok. Mahallede çocuğuma bir kurşun gelir diye çok korkuyorum” diye tedirginliklerini anlatıyor.

BOŞALTILAN EVLER BAĞIMLILARA KALDI

Bölgede güvenlik sıkıntısı, yeni değil. Mahallelinin anlatımlarına göre, Fikirtepe’nin kentsel dönüşüm bölgesi ilan edilmesiyle 2 yıl önce evler boşaltılmaya başlanmış. Kimi evler yıkılmış, kimi gecekondularsa yıkılmayı bekliyor. O gecekondulara da mahalle dışından gelen yabancılar yerleşmeye başlamış. Şu an mahallede birçok ev metruk durumda.

O evler de madde bağımlılarının buluşma merkezi olmuş. Mahallede hırsızlık, madde ticareti, silahlı olaylar hiç bitmiyor. Mahalleli, “Sokak köşelerinde uyuşturucu kullanıyorlar. Bu insanlar geldikten sonra, mahallenin genci bile hangi madde nedir tanımaya başladı. Biz bilmezdik... Hırsızlık zaten meslekleri olmuş. Halk ayaklandığı için şimdi çoğu kaçtı gitti. Ama yine dönecekler” diyor.

Fikirtepe’de yaşanan 4 olayın ardından, Eğitim Mahallesi Kasrı Ali Caddesi üzerinde gündüz vakti yürüyen mahalle sakini göremiyorsunuz.

Metruk binaların madde bağımlılarına yuva olmasından rahatsız olan mahalleli, ‘serseri’ bir kurşunun hedefi olmaktan korkuyor.

‘HUZURUMUZU BOZDULAR’

Olayların yaşandığı caddenin üst tarafındaki İnönü İlkokulu’nun yanındaki kahvehanede herkes dertli. Yıllardır Fikirtepe’de yaşadığını söyleyen bir mahalle sakini, durumu “Bu mahalleye gelip huzurumuzu bozdular. Günden güne mahalleyi sardılar. Mahalle halkı Ömer’in vurulduğunu duyunca o gruba karşı cephe aldı. O günden beri de olaylar durulmadı” diye özetliyor.

Kasrı Ali Caddesi üzerinde evinin önünde kaldırımda oturan ve ismini saklı tutan bir mahalle sakini ise “Bıktık artık. Suçsuz günahsız insanı vurdular. Bizim resmen infazımızı veriyorlar. Rastgele mahallede sıkıyorlar. Neyin intikamını alıyorlar anlamıyorum. İnsanlar zarar görüyor. Daha önce de burada sıkıntılar oluyordu. Ama bizlere yansımıyordu. Şu anda hepimiz hedef tahtasındayız. Neden bu insanlar yüzünden ben evimi taşıyayım?” diyor.

MAHALLELİ KESİN ÇÖZÜM BEKLİYOR

Eski Fikirtepeliler, mahallede 40-50 senelik hatıralarının olduğunu, şu sıralar ise mahalle ortamının tamamen bozulduğunu ifade ediyor. İnsanların uluorta vurulmasına isyan eden mahalleli, bir an önce güvenliğin sağlanmasını istiyor.

Son zamanlarda yaşanan olayları polis de yakın takibe almış. Habertürk’ün görüştüğü emniyet yetkilileri, olaylar nedeniyle bölgede tedbirleri artırdıklarını kaydetti. Fikirtepeliler ise bir an önce yetkililerin ciddi bir adım atmasını bekliyor.