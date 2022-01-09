  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Film sahnelerini aratmayan nefes kesen kovalamaca kamerada

Film sahnelerini aratmayan nefes kesen kovalamaca kamerada

Bursa'da narkotik ekiplerinin nefes kesen operasyonunda piyasa değeri 500 bin lira olan 5 kilogram metanfetamin ele geçirildi. "Eren" isimli operasyonda şüphelinin yakalanma anı havadan görüntülendi.

İstanbul'dan Bursa'nın İnegöl ilçesine uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine KOM ekipleri harekete geçti. İnegöl'e giriş yapan kiralık aracı takibe alan narkotik ekipleri, sürücüye dur ihtarında bulundu.

Polisin dur ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Ekipler, 5 kilometrelik kovalamaca sonucu aracı önünü keserek durdurdu. Durdurulan araçtan yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli Serkan Y. (41), yakalanarak etkisiz hale getirildi. Araçta yapılan aramada bagajda poşetler içerisinde 5 kilogram metanfetamin ele geçirildi. Zanlı gözaltına alınırken, "Eren" ismi verilen operasyon saniye saniye havadan görüntülendi. Zanlı çıkardığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etiketler bursa inegöl uyuşturucu narkotik operasyon gözaltı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Orduya ''vur emri'' verilmişti... Kazakistan'dan korkunç görüntüler
Ünlü bankadan kritik uyarı: ''Kripto balonu patlıyor''
e-İmza uygulaması 50 ilde başlıyor
Kabataş Erkek Lisesi'nde Atatürk posterini parçaladılar! MEB harekete geçti
İzmir'de ele geçirilen küçük insan başlarının sırrı çözüldü
Müge Anlı'nın paylaştığı fotoğraf Instagram'ı salladı!
Düşük zam alan emekliler için heyecanlandıran teklif
Volkan Demirel hakeme patladı: ''O pozisyon penaltıysa hakemliği bıraksın''
Omicron'da kuluçka süresi kaç gün? Bu belirtilere dikkat!
Gönül Dağı dizisinin sevilen ismi veda etti