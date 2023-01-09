Fotoğraf çekmek isterken 9 yaşında, anne katili oldu
Şanlıurfa'da yaşanan korkunç olayda tüfekle fotoğraf çekmek isteyen 9 yaşındaki çocuk tüfeğin ateş alması sonucunda annesinin ölümüne yol açtı.
İddiaya göre, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı kırsal Kaynakbaşı Mahallesi'nde 9 yaşındaki F.H, av tüfeğiyle kendi fotoğrafını çekmek istedi.
Tüfeği eline alan çocuk yanlışlıkla tetiğe dokundu. Tüfeğin ateş alması sonucu, çocuğun annesi Güzel H. (39) başından vuruldu.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Güzel H'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cesedi Siverek Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarmada F.H'nin ifadesi psikolog eşliğinde alındı. (AA)
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