Fuhuş evinde suçüstü yakalandılar

Olay, dün gece saatlerinde Borazanlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, 2 kadının para karşılığı fuhuş yaptığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenledi.



Eve yapılan operasyonda, para karşılığı fuhuş yaptıkları belirlenen kadınlar E.Y. (32) ve N.D. (30) ile yaşları 22-60 arasında değişen erkekler S.E., A.S., S.D., S.V., Y.E., H.O, İ.A. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

İfadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen 9 kişi, idari para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakıldı.