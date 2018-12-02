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  4. 02 Aralık 2018 13:33

Fuhuş evinde suçüstü yakalandılar

Bolu’da, fuhuş yapıldığı tespit edilen eve yapılan operasyonda 2’si kadın 9 kişi suçüstü yakalandı.

Fuhuş evinde suçüstü yakalandılar
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Olay, dün gece saatlerinde Borazanlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, 2 kadının para karşılığı fuhuş yaptığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenledi.

Eve yapılan operasyonda, para karşılığı fuhuş yaptıkları belirlenen kadınlar E.Y. (32) ve N.D. (30) ile yaşları 22-60 arasında değişen erkekler S.E., A.S., S.D., S.V., Y.E., H.O, İ.A. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
İfadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen 9 kişi, idari para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakıldı.

İHA

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