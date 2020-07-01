Gaziantep'te kaybolan minik Yusuf'tan sevindiren haber

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde ailesi tarlada çalıştığı sırada oyun oynamak üzere evden çıkan 2 yaşındaki Yusuf Mert Yalçın’ın kaybolduğunu fark eden ailesi durumu Şahinbey ilçe Jandarma Komutanlığı’na bildirdi.
Jandarmanın yanısıra Şahinbey Belediyesi Arama Kurtarma (ŞAHKUT) AFAD ve AKUT ekipleri bölgede arama ve tarama çalışması başlattı.
Yaklaşık 24 saat süren aramanın ardından Yusuf Mert Yalçın, evlerine 1,5 kilometre uzaklıktaki bir üzüm bağında bulundu.
Oldukça korkmuş bir halde bulunan Yalçın, sağlık ekiplerince yapılan kontrollerin ardından ailesine teslim edildi.
Haber3.com'a Google'da abone olun