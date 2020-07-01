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  4. 01 Temmuz 2020 11:20

Gaziantep'te kaybolan minik Yusuf'tan sevindiren haber

Gaziantep'te kaybolan 2 yaşındaki Yusuf Mert kaybolduktan 24 saat sonra evlerine 1,5 kilometre uzaklıkta bulundu.

Gaziantep'te kaybolan minik Yusuf'tan sevindiren haber
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Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde ailesi tarlada çalıştığı sırada oyun oynamak üzere evden çıkan 2 yaşındaki Yusuf Mert Yalçın’ın kaybolduğunu fark eden ailesi durumu Şahinbey ilçe Jandarma Komutanlığı’na bildirdi.

 Jandarmanın yanısıra Şahinbey Belediyesi Arama Kurtarma (ŞAHKUT) AFAD ve AKUT ekipleri bölgede arama ve tarama çalışması başlattı.

Yaklaşık 24 saat süren aramanın ardından Yusuf Mert Yalçın, evlerine 1,5 kilometre uzaklıktaki bir üzüm bağında bulundu.

Oldukça korkmuş bir halde bulunan Yalçın, sağlık ekiplerince yapılan kontrollerin ardından ailesine teslim edildi.

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