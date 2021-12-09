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Gebze'de fabrika yangını

Gebze'de fabrika yangını

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, dış cephe malzemeleri üretilen fabrikada yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekibinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

Gebze'ye bağlı Balçık Mahallesi 3228. Sokak'ta bulunan ve dış cephe malzemeleri üretimi yapılan fabrikada, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gebze itfaiyesi, yangına müdahale ederken, takviye olarak bölgedeki itfaiye ekipleri de geldi. Alevler, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alınıp, söndürüldü. Fabrika binası hasar görürken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. 

Etiketler gebze fabrika yangın fabrika yangını
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