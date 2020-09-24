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  4. 24 Eylül 2020 17:48

Genç hemşireden acı haber

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde devrilen otomobildeki bir hemşire hayatını kaybederken, bir başka hemşire ise ağır yaralandı.

Genç hemşireden acı haber
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Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Adıyaman karayolunun 35’inci kilometresinde yaşandı. Kemal D.’nin kullandığı 63 BM 347 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan hemşire Sultan Akay (22) ile meslektaşı Kemal D. yaralandı. Ambulansla Bozova Devlet Hastanesine kaldırılan Sultan Akay hayatını kaybederken, Kemal D.’nin sağlık durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA

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