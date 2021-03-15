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  4. Genç kadından İETT çalışanına taciz

Genç kadından İETT çalışanına taciz

İstanbul’da yaşanan garip olayda, bir kadın sokak ortasında İETT çalışanını taciz etti. Olay anı anbean kameraya alındı.

Görüntülerde, kadının dans ederek İETT çalışanının yanına geldiği görülüyor. İyice yaklaşan kadından rahatsız olan adam ise hızlı bir şekilde arkasını dönerek olay yerini terk ediyor.

Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları yaşananlara tepki yağdırdı. “Taciz, tacizdir” diyen kullanıcılar, tacizin kadın ya da erkeğinin olmadığını belirtti.

Etiketler tiktok sosyal medya fenomen video taciz iett kadın
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