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  4. 09 Nisan 2019 12:00

Genç kadının ellerini ve kollarını bağlayarak...

Bursa'da Suriye uyruklu genç kadın evinde elleri ve ayakları bağlanıp boğularak öldürülmüş halde bulundu.

Genç kadının ellerini ve kollarını bağlayarak...
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Olay, akşam saatlerinde Yıldırım ilçesine bağlı Zümrütevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dört katlı apartmanın en alt katında bulunan daireden bağrış ve çığlık sesleri geldi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri eve girdiğinde salonda elleri ve ayakları bağlı boğularak öldürülmüş genç kadın cesediyle karşılaştı.

Yapılan incelemeler sonucunda cesedin 30 yaşındaki Hayat Hattab'a ait olduğunu belirleyen ekipler, şüphelinin ise komşularının iddialarına göre evin açık bulunan camından atlayarak kaçan kocası olduğunu belirledi. Ekipler evin çevresinde geniş çaplı güvenlik tedbiri alırken, genç kadını öldürüp kaçan kocası Ali Hattab'ı yakalamak için çevrede arama çalışmalarına devam ediyor.

Genç kadının cesedi olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp morguna kaldırıldı.

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