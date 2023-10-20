Genç kıza sokak ortasında taciz anı kamerada

Türkiye'de son zamanlarda artan "taciz" ve "kadına şiddet" olaylarına bir yenisi daha eklendi. Sosyal medyada bir genç kadın tacize uğradığı anları saniye saniye görüntüledi.

Bir genç kızın sosyal medyada yayınladığı ve tacize uğradığı ana dair görüntüler infial yarattı. Kaldırımda oturan gencin yanına gelip 'istiyorsan evimin anahtarını vereyim' dedi.

Yolun kenarında kaldırıma oturarak kuzenini bekleyen gencin yanına bir adam geliyor ve "Burada kalmayın. Kızım yaşındasınız, size zarar verme niyetinde değilim. Burada oturursanız size zarar verirler. Anahtarımı vereyim ben arabada yatarım" dedi.

"Anahtarımı vereyim ben arabada yatarım" denilerek rahatsız edilen kadın, yanlarına başka bir kişinin gelmesi ile o adamdan kurtulduğunu ancak sonradan gelen kişinin de "Telefon numaranı ver, ben de numaramı vereyim, bir daha böyle bir şey olduğunda ararsın" dediğini söyledi.

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