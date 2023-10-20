  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Genç kıza sokak ortasında taciz anı kamerada

Genç kıza sokak ortasında taciz anı kamerada

Güncelleme:

Türkiye'de son zamanlarda artan "taciz" ve "kadına şiddet" olaylarına bir yenisi daha eklendi. Sosyal medyada bir genç kadın tacize uğradığı anları saniye saniye görüntüledi.

Bir genç kızın sosyal medyada yayınladığı ve tacize uğradığı ana dair görüntüler infial yarattı. Kaldırımda oturan gencin yanına gelip 'istiyorsan evimin anahtarını vereyim' dedi.

Yolun kenarında kaldırıma oturarak kuzenini bekleyen gencin yanına bir adam geliyor ve "Burada kalmayın. Kızım yaşındasınız, size zarar verme niyetinde değilim. Burada oturursanız size zarar verirler. Anahtarımı vereyim ben arabada yatarım" dedi.

"Anahtarımı vereyim ben arabada yatarım" denilerek rahatsız edilen kadın, yanlarına başka bir kişinin gelmesi ile o adamdan kurtulduğunu ancak sonradan gelen kişinin de "Telefon numaranı ver, ben de numaramı vereyim, bir daha böyle bir şey olduğunda ararsın" dediğini söyledi.

OdaTV.com

Etiketler genç kız sosyal medya taciz sözlü taciz taciz anı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bakan Yerlikaya'nın HÜDA PAR ziyaretine çok sert tepki
Bu ilimizde her 5 evden 1'ini yabancılar aldı
Lisede sapık alarmı! Temizlik görevlisi gözaltında
Türkiye'de satışa hazırlanan yüzde 100 elektrikli mini SUV ortaya çıktı
Türünün tek örneği olan Bayraktar TB3 SİHA ilk kez havalandı
Benzine büyük zam geliyor
Katliam gibi kaza! Minibüs ikiye bölündü: Ölü ve yaralılar var
Sosyal medya fenomeni 100 milyon TL'lik vurgun yaptı iddiası!
Karısıyla birlikte yakaladığı kişiyi öldüren kocanın ifadesi ortaya çıktı
Gelecek Partili vekilden skandal Gazze paylaşımı