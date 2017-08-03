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  4. 03 Ağustos 2017 21:17

Genç kızı ''çıplak fotoğraf'' ile kandırmışlar

Zonguldak'ta 14 yaşındaki genç kızı "çıplak fotoğrafların montajlanmış" diyerek kandıran 18 yaşındaki kişi polis tarafından yakalandı.

Genç kızı ''çıplak fotoğraf'' ile kandırmışlar
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Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi’nde 14 yaşındaki A.U. adlı kıza, internette çıplak fotoğraflarının montajlandığını söyleyip yardım etme bahanesiyle para ve ziynet eşyalarını alan 18 yaşındaki Hüseyin K., polis tarafından yakalandı.

Lise öğrencisi A.U.’yu ailesi evde olmadığı sırada telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan Hüseyin K., ’Senin çıplak fotoğrafını internette montajlamışlar. Sana yardım edebilmemiz için para vermen lazım.’ dedi.

Panik yaşayan A.U., ailesine ait para ve ziynet eşyalarını verebileceğini söyledi. Bunun üzerine A.U.’nun evine giden Hüseyin K., 2 bin 50 euro,1040 lira, 10 adet burma bilezik, 1’er adet küpe, alyans ve altın saati alarak kaçtı.

Hüseyin K.’nın durumundan şüphelenen A.U., yaşadıklarını ailesine anlattı. Dolandırıldıklarını anlayan aile, polise giderek şikayetçi oldu.

Polis, şüphelinin eşkalinden yola çıkarak çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Hüseyin K.,ÿbirkaç saat sonra stad kavşağında A.U.’dan aldığı para ve ziynet eşyalarıyla birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan Hüseyin K., İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Para ve ziynet eşyaları ise A.U.’nun ailesine teslim edildi.

DHA

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