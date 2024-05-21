Uzaktan muayeneyi SGK karşılayacak

Uzaktan muayene masrafları artık Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacak. Doktorlar gerekli gördüğü taktirde rapor ve reçete yazabilecek.

Hastanelerde yeni dönem yarından itibaren başlıyor. Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde artık uzaktan muayene yapılacak. Muayene ücreti Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılayacak.

RANDEVU ALINMASI GEREKİYOR

Uzaktan muayene için Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nden (MHRS) randevu alınacak. Randevu alınan hastane için uzaktan muayene günde bir adetle sınırlandırıldı. SGK, aynı hastanede aynı hasta için günde sadece bir uzaktan muayene ücretini karşılayacak.

REÇETE VE RAPOR YAZILABİLECEK

Uzaktan muayeneyi uzman doktorlar gerçekleştirecek. SGK, hastanın aynı hastaneye (acil servise başvurular hariç) aynı uzmanlık dalı için on gün içinde yapılacak yeni uzaktan muayene bedellerini karşılamayacak.

Doktorlar, muayene sonrasında tedaviye yönelik e-reçete ile ilaç yazabilecek. Uzaktan muayenede yazılan ilaçlar SGK ile anlaşmalı eczanelerden alınabilecek. Doktor, hasta için e-rapor da düzenleyebilecek.

HANGİ HASTANELER KAPSAMDA?

Uzaktan muayene, Sağlık Bakanlığı'na bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti kuruluşlarınca verilecek. İkinci basamak hastaneler, eğitim ve araştırma hastanesi olmayan devlet hastaneleri ve dal hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt poliklinikleri (TIP merkezleri), entegre ilçe hastanelerinden oluşuyor. Üçüncü basamak ise eğitim ve araştırma hastanelerinden oluşuyor. Tüm şehir hastaneleri üçüncü basamakta bulunuyor.

İHTİYAÇ HALİNDE HASTANEYE GİDİLECEK

Uzaktan sağlık hizmeti sadece gerekli bilişim teknoloji altyapısına sahip, bakanlıkça izinli hastanelerde sunulabilecek. Sağlık hizmeti talep eden kişi, uzaktan sağlık hizmetinin elverdiği ölçüde muayene edilecek.

Doktorun, hastalardan bir hastaneye giderek yüz yüze muayene olmasını önerebilecek.

Giyilebilir teknolojiler ve diğer tıbbi cihazlar ile sağlık hizmeti talep eden kişinin sağlık verileri ölçülebilecek ve takip edilebilecek.

SALGINLA BAŞLADI, 2022'DE YÖNETMELİK YAYINLANDI

Koronavirüs salgını döneminde karantinadaki hastalar için uzaktan muayene yapılabiliyordu.

Sağlık Bakanlığı, 2022 yılında konuyla ilgili yönetmelik yayımladı. Uzaktan Sağlık Hizmetinin Sunulmasına Dair Yönetmelik, Şubat 2022’de yürürlüğe girmişti.

SGK ise geçen ay Sağlık Uygulama Tebliği’nde değişiklik yaparak, uzaktan hasta değerlendirmeye yönelik sağlık hizmetlerinin bedellerini karşılama kararı aldı.