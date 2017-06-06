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  4. 06 Haziran 2017 16:48

Gizli kamera tuzaklarına karşı polisten dev operasyon

Yurda yasa dışı yollarla sokulan gizli kamera emtiasına yönelik düzenlenen operasyonda piyasa değeri 200 ile 700 TL arasında değişen çok sayıda kamera ele geçirildi.

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Alınan bilgilere göre İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak yollarla getirilen gizli kameraların Fatih ve Şişli ilçelerinde satıldığını tespit ederek çalışma başlattı. Beş gün önce harekete geçen polis, düzenlenen operasyonda önceden belirlenen 7 ayrı işyerine eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan operasyonda kalemden, araba anahtarlığına, oyuncak ayıya kadar pek çok emtiaya yerleştirilmiş piyasa değeri 200 ile 700 lira arasında değişen fiyatta gizli kamera ele geçirildi. Polisin ele geçirdiği otomobil anahtarından, duvar saatine, kol saatinden, oda spreyine, kalem, yangın sensörü, oyuncak ayı ve gözlük şeklindeki gizli kameralar basın mensupları ile paylaşıldı.

Operasyonlarda 7 işyeri sahibi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı. 

İHA

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