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  4. 26 Nisan 2019 16:21

Gri listede olan 4 terörist öldürüldü

Diyarbakır'da gri listede olan 4 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Gri listede olan 4 terörist öldürüldü
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Diyarbakır Lice’de gerçekleştirilen Bayrak-123 Operasyonu’nda ilk tespitlere göre gri kategoride aranan 4 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Diyarbakır’ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen “Bayrak-132” adlı operasyonda gri listede aranan 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı Diyarbakır Lice’de “Bayrak-123” isimli operasyon düzenledi. Operasyonda, Doktor Ferhat kod adlı Hamit Aydoğan, Reşit kod adlı Mehmet Reşat Tekin, Merhas kod adlı Müslüm Irmak, Aziz Ararat kod adlı Mesut Aktaş isimli 4 terörist etkisiz hale getirildi.

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