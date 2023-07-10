Hainlere bir sınır ötesi darbe daha
Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK mensubu "Batman Serzan Mava" kod adlı terörist Ferit Yüksel saklandığı mağarada etkisiz hale getirildi.
Mehmetçik, bölücü terör örgütüne yurt içi ve yurt dışı operasyonlarıyla darbe vurmaya devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Zap eyalet sorumlusunun yakın adamlarından, ‘Batman Serzan Mava’ kod adlı terörist Ferit Yüksel saklandığı mağarada etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada "Komandolar, terör örgütü PKK'nın sözde Zap eyalet sorumlusunun yakın adamlarından, terör örgütünün bölgedeki muhaberesinden sorumlu Batman Serzan Mava kod adlı terörist Ferit Yüksel'i saklandığı mağarada etkisiz hale getirdi" denildi.
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