  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Hainlere bir sınır ötesi darbe daha

Hainlere bir sınır ötesi darbe daha

Hainlere bir sınır ötesi darbe daha
Güncelleme:

Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK mensubu "Batman Serzan Mava" kod adlı terörist Ferit Yüksel saklandığı mağarada etkisiz hale getirildi.

Mehmetçik, bölücü terör örgütüne yurt içi ve yurt dışı operasyonlarıyla darbe vurmaya devam ediyor. 

Milli Savunma Bakanlığı, eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Zap eyalet sorumlusunun yakın adamlarından, ‘Batman Serzan Mava’ kod adlı terörist Ferit Yüksel saklandığı mağarada etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada "Komandolar, terör örgütü PKK'nın sözde Zap eyalet sorumlusunun yakın adamlarından, terör örgütünün bölgedeki muhaberesinden sorumlu Batman Serzan Mava kod adlı terörist Ferit Yüksel'i saklandığı mağarada etkisiz hale getirdi" denildi.

Etiketler tsk mehmetçik operasyon pkk asker msb
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Acı haberi bakanlık verdi: 2 evladımız şehit düştü!
İşte IMDb'ye göre 'ün en iyi 10 filmi
43 ilin geçiş güzergahı yine kilitlendi; kazalar meydana geldi, yaralılar var!
Dolar, Euro ve altın yeniden zirvede
''Türkiye Milli Takımı'nı seçtiğim için pişmanım''
TEM Otoyolu'nu trafiğe kapatan heyelan!
AFAD'dan 30 il için şiddetli yağış uyarısı
Yurtdışı cep telefonuna son gün kayıt yapanlara kötü haber
10 Temmuz haftası burç yorumları
Çiftçiler ayaklandı, ortalık savaş alanına döndü! Gözaltılar var