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150 kişiye mezar olan Palmiye Sitesi davasında karar çıktı

150 kişiye mezar olan Palmiye Sitesi davasında karar çıktı
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Kahranmaraş'ta, 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan ve 150 kişinin yaşamını yitirdiği Palmiye Sitesi davasında 2 sanık hapis cezasına çarptırıldı.

Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki 6 bloklu Palmiye Sitesi'nin 3 bloğunun yıkılması sonucu 150 kişinin ölümü, 16 kişinin de yaralanmasıyla ilgili Kahramanmaraş 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 5'inci duruşmasında karar çıktı. Karar duruşmasına; tutuksuz sanık Ö.T. (55), taraf avukatları ile sitede ölenlerin yakınları katıldı. Müteahhit A.B.'nin tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemiyle bağlandığı duruşmada, firari sanık H.M.E. yer almadı.

'ZERRE KADAR PİŞMANLIĞIM YOK'

Duruşmada son sözleri sorulan sanıklardan A.B., suçsuz olduğunu belirtip beraatini ve tahliyesini istedi. Aynı zaman statik proje müellifi ve fenni mesulü olan B., "Yıllardır emek verip eğitimini aldığım ve çok büyük projelerde pratiğini yaptığım mesleğimi şerefimle, namusumla yaptım. Dolayısıyla zerre kadar pişmanlığım yok. Keşke şunu da şöyle yapsaydım dediğim hiçbir şey yok. Bu celsede bana vereceğiniz kararı saygıyla karşılayacağım. Büyük Türk milleti adına vicdanınızın sesini dinleyeceğinizi biliyorum. Ben sadece mesleğimi yaptım. Suçsuzum ve tutuksuz yargılanmamı talep ediyorum" dedi. Ö.T. da sitenin yıkılmasında hiçbir kusurunun olmadığını belirtip, beratini talep etti.

JEOLOJİSİ MÜHENDİSİ BERAAT ETTİ

Duruşma sonunda mahkeme heyeti, A.B.'na ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 21 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Firari olan ve hakkında yakalama kararı bulunan diğer müteahhit H.M.E.'ye de aynı suçtan 18 yıl 8 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, jeoloji mühendisi Ö.T.'nin beraatine karar verdi. 

DHA

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Etiketler Palmiye Sitesi davası kahramanmaraş deprem asrın felaketi
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