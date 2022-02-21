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Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme

Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme

Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa S., ağabeyi Mehmet F. Söylemez ve 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

KKTC'de öldürülen ünlü otel ve kumarhane işletmecisi Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında son dakika gelişmesi yaşandı. Soruşturmada, "S. Kardeşler" olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa S. ve ağabeyi Mehmet F. S. ile 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. 8 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerin yaklaşık 8 saat süren ifadeleri 7 savcı tarafından alındı. Savcılıktaki işlemlerinin ardından Mustafa S., Mehmet F. S., Cengiz Ş., Abdurrahim Ç. ve Ender Y. tutuklanma talebiyle, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Etiketler falyalı halil halil falyalı
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