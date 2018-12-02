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  4. 02 Aralık 2018 12:59

Halk otobüsünde tiyatrocuya iğrenç taciz

İstanbul'da halk otobüsünde yolculuk eden tiyatro oyuncusu Ayten Demirkol'un fotoğraflarını gizlice çeken kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Halk otobüsünde tiyatrocuya iğrenç taciz
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Otobüste tiyatro oyuncusu Ayten Demirkol'un gizlice fotoğraflarını çekmeye başlayan yolcuyu fark eden başka bir yolcu, tacizcinin telefonuna el koydu.

YOLCULARDAN BİRİ FARK ETTİ

İstanbul'da Bağcılar'dan Mecidiyeköy Darülaceze tarafına hareket eden yolcu otobüsünde Mohammad O. isimli şahıs, tiyatro oyuncusu Ayten Demirkol'un gizlice fotoğraflarını çekmeye başladı. Her şeyden habersiz oyuncunun fotoğraflarının çekildiğini fark eden bir başka yolcu şüphelinin telefonuna el koydu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tacizde bulunan Mohammad O. kısa süre yaşanan arbedenin ardından halk otobüsüne kilitlenerek polise teslim edildi. Emniyetteki ifadesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen Mohammad O. hakkında soruşturma başlatıldı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Oyuncunun göğüs kısmına ait fotoğrafları telefonundan çıkan Mohammad O. suçunu itiraf etti. Hakkında özel hayatın gizliliğini ihlal etmekten dava açılan şüpheli 3 yıla kadar hapis istemiyle İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.

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