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  4. 24 Temmuz 2017 09:47

Hamile kadın feci şekilde can verdi

Karaman'da elektrik akımına kapılan hamile kadın hayatını kaybetti, bebeği ise yaşam mücadelesi veriyor.

Hamile kadın feci şekilde can verdi
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Karaman'da elektrik akımına kapılan hamile kadın yaşamını yitirdi, ameliyatla alınan bebeği yaşam mücadelesini sürdürüyor.

Alınan bilgiye göre, Larende Mahallesi Buğday Pazarı yakınlarında ikamet eden 17 yaşındaki Suriye uyruklu Vaed El Ahmet, banyodaki elektrikli şofbeni kapatmak isterken akıma kapıldı.

Kadının çığlıkları üzerine banyoya giden Vaed El Ahmet'in eşi ve yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Vaed El Ahmet'in 7 aylık hamile olduğunu öğrenen doktorlar, kadının karnındaki bebeği ameliyatla aldı. Anne karnından çıkarıldığında kalbi atmayan ancak müdahalelerle hayata döndürülen bebek, yeni doğan servisinde kuvöze alındı. Bebeğin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

AA

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