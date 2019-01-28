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  4. 28 Ocak 2019 23:42

Hastanede bir doktor ölü bulundu

Konya'da bir doktor, kapısı kilitli olan poliklinikteki odasında ölü bulundu.

Hastanede bir doktor ölü bulundu
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Konya’da Seydişehir Devlet Hastanesi’nde kulak, burun boğaz uzmanı doktor İsmail Cem Temel (32), kapısı kilitli olan poliklinikteki odasında ölü bulundu. Temel’in kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

Alınan bilgiye göre, hastanenin kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Temel (32), gündüz girdiği ameliyatların ardından odasında istirahate çekildi.

Bel ağrısı şikayeti nedeniyle serum tedavisi aldığı öğrenilen Temel'i odasında hareketsiz bulan temizlik görevlisi, hastane çalışanlarına haber verdi.

Sağlık görevlileri, doktorun öldüğünü belirledi.

Temel'in cenazesi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından hastanenin morguna kaldırıldı.

Temel'in eşinin de aynı hastanede cildiye uzmanı olarak görev yaptığı öğrenildi.

 Doktor İsmail Cem Temel'in ölüm nedeni araştırılıyor.

 

DHA & AA

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