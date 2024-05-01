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Hastanede doktordan doktora şiddet

Hastanede doktordan doktora şiddet
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Giresun'da tedavi için hastaneye giden doktor, ameliyatını yapan doktora saldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde muayene için giden bir doktor ile muayene yapan başka bir doktor arasında kavga yaşandı. Olayın ardından her iki doktor da birbirlerinden yasal olarak şikayetçi oldu.

Olaya ilişkin açıklama yapan Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fazıl Kulaklı, "Üroloji Kliniğimizde görevli Asistan Doktor Uğur Semiz'e yönelik şiddeti kesinlikle kınıyoruz. Olayla ilgili yasal süreç başlatılmış olup, bu süreci yakından takip edeceğiz" dedi.

Giresun Tabip Odası, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün saat 15.30 civarında Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Ana Bilim Dalı'nda görev yapan Asistan hekimlerden Dr. Uğur Semiz, bir hastası tarafından saldırıya uğramıştır. Meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" şeklinde duyuru yaptı.

İsmini açıklamak istemeyen doktor ise, “Bir hekim olarak tedavi almaya gittim. En doğal hakkım olan sağlık hakkımdan mağdur bırakıldım. Mobbing tehdit ve saldırıya uğradım ve nefsi müdafaa davranışında bulunarak olay yerinden çıktım ve tüm hukuksal haklarımı kullanacağım” dedi.

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