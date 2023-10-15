Hastanede skandal: Temizlik görevlisi ameliyata girmiş!

Bozüyük Devlet Hastanesi’nde bir beyin cerrahının ameliyatlara temizlik görevlisi ile medikal malzeme satan firmanın çalışanlarını alıp cerrahi işlem yaptırdığı iddiası şok etkisi yarattı. Konuyla ilgili olarak Valilikten de açıklama geldi.

Bilecik’teki Bozüyük Devlet Hastanesi’nde insan sağlığını hiçe sayan skandallar zinciri ortaya çıktı. Yaklaşık 8 yıldır hastanede beyin cerrahı olarak görev yapan bir doktorun ameliyatlara hastanenin temizlik görevlisi ile bir medikal firmasının çalışanlarını sokarak cerrahi işlemler yaptırdığı öne sürüldü.

BirGün’den İsmail Arı'nın haberine göre doktorun hakkında ihtiyacı olmayan hastaları ameliyat ettiği, sağlık personeli olmayan şahıslara ameliyatlara soktuğu ve birçok yolsuzluğa imza attığı suçlamalarıyla İl Sağlık Müdürlüğü’ne şikâyet edildiği bildirildi.

Bir hasta öldü

9 Haziran’da ameliyat edilen bir hastanın 2 ay sonra yaşamını yitirmesiyle aile savcılığa giderek doktor hakkında suç duyurusunda bulundu. Ardından Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı. Bakanlık müfettişleri hastanede görevli sağlık çalışanlarını dinlerken, doktorun yapması gereken ameliyatlarda çekilen fotoğraflar açığa çıktı.

Ameliyat esnasında çekilen bir fotoğraflarda, genel anestezi ile tamamen uyutulan bir yurttaşa hastanenin temizlik görevlisi tarafından, bir başka ameliyatta ise medikal firma çalışanı olduğu iddia edilen 2 kişinin cerrahi müdahalede bulunduğu görüldü.

Hakkındaki skandal iddialarla ilgili bir açıklama yapmayan doktor hukuki sürecin işlediğini ifade ederek gazetecilerin sorularını da yanıtsız bıraktı.

Valilikten açıklama geldi

Bilecik Valiliği, Bozüyük Devlet Hastanesi beyin cerrahide 'yetkisiz kişilerce ameliyat yapıldığı' iddialarına ilişkin 1 ay önce soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bilecik Valiliği'nden Bozüyük Devlet Hastanesi'nde 'yetkisiz kişilerce ameliyat yapıldığı' iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Haberlerde yer alan iddialara dair 1 ay öncesinde, Bilecik Valiliğinin talimatlarıyla hastane idaresince inceleme ve soruşturma başlatılmış olup Cumhuriyet Savcılığına başvuru yapılmıştır. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca 20 Eylül 2023 tarihli 2023-01-0337 sayılı inceleme ve soruşturma ile Bakanlık müfettişlerince soruşturmalar yürütülmektedir.

Soruşturma kapsamında; haberlerde adı yer alan Bozüyük Devlet Hastanesi beyin ve sinir cerrahisi uzmanı personel, Bilecik Valilik makamınca 5 Ekim 2023 tarihli ve 226111015 sayılı onayı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 137 ve 138'inci maddeleri uyarınca 4 Ekim 2023 tarihinden itibaren görevden uzaklaştırılmıştır. Valiliğimizce konu titizlikle takip edilmektedir."

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