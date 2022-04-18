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Hatay'da orman yangını ilgili yeni gelişme: 2 kişi tutuklandı

Hatay'da orman yangını ilgili yeni gelişme: 2 kişi tutuklandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve iki noktada süren yangın kontrol altına alınırken, yangınla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Dörtyol ilçesi Konaklı Mahallesi ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale sonrası kontrol altına alındı.

Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ait çok sayıda arazöz, iş makinesi ve orman işçisinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bu arada, Hatay Valiliği yangında sabotaj ihtimaliyle 2 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, "18 Nisan 2022 Pazartesi günü Dörtyol ilçemizde çıkan Orman Yangını, Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, ilçe belediye itfaiye ekipleri ve çevre illerdeki belediyelerin itfaiye ekipleri ile birlikte yapılan çalışmalarla yangın kontrol altına alınmış olup 1 uçak, 20 arazöz ile soğutma çalışmaları devam etmektedir.

Etiketler Hatay orman yangın
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