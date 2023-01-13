Hatay'da yerleşim yerine yakın bölgede korkutan yangın

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, yerleşim yerine yakın bölgedeki makilik alanda yangın çıktı.

Akşam saatlerinde ilçeye bağlı İnönü Mahallesi’nde yerleşim yeri yakınında bulunan makilikte alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın, çevrede korkuya neden oldu.

ALEVLER YERLEŞİM YERİNE YAKLAŞTI

İhbar üzerine itfaiye ve Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler, bölgeye sevk edildi. Ekipler yangına müdahalede bulunurken, alevlerin yerleşim yerine ulaşmaması için çalışmalarını sürdürüyor.