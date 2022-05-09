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Havai fişek fabrikasında hayatını kaybeden kişinin babasına suç duyurusu

Havai fişek fabrikasında hayatını kaybeden kişinin babasına suç duyurusu

Sakarya’nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada oğlunu yitiren bir kişi hakkında, “duruşmalardaki hal ve hareketleri” nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu.

Sakarya’nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında 2020’de meydana gelen patlamada yedi kişi yaşamını yitirdi, 126 kişi ise yaralandı.

Patlamayla ilgili davada, olayda ihmali bulunan yedi kişinin hapisle cezalandırılmasına karar verildi. Mahkeme geçen gün gerekçeli kararını açıkladı ve sanık Y.C.’un yeğeni ve avukatı Abdullah Tekneci, patlamada yaşamını yitiren H.Y.’ın babası M.Y. hakkında, “duruşmalardaki hal ve hareketleri” nedeniyle şikâyette bulundu.

M.Y., “Davayı çok fazla takip eden hangi aile varsa onun üzerine yüklenme amaçları olduğunu düşünüyorum. Benim canıma mal olsa da bunun peşindeyim. Ellerinden geleni ardına koymasınlar” diye konuştu.

Cumhuriyet'in haberine göre, M.Y., “Sanık avukatlarının öyle bir beyanı var ki çıldırırsınız. Sanık avukatına göre bizler daha fazla para alabilmek için şikayetçi oluyormuşuz. Benim çocuğum 26 yaşındaydı. Kaç para değer biçersiniz siz? Benden şikayetçi olan sanık avukatı Abdullah Tekneci şunu söyleyebiliyor, ‘yedi kişi için 250 kişiyi mağdur etmeyin’ diyor. Sen bana yedi kişiyi nasıl geri getireceksin? Getirsinler benim çocuğumu, ben razıyım” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet

Etiketler havai fişek fabrikası patlama mahkeme dava duruşma baba
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