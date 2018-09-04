Hayat kadınlarından sokak ortasında ''fuhuş'' dayağı

Bahçelievler'de bir grup yabancı uyruklu kadın tartıştıkları erkekleri tekme, tokat ve sopalarla dövdü. Kadınların erkekleri döverek hastanelik ettiği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Bahçelievler'de meydana geldi. İddialara göre, gece yarısı bir grup yabancı uyruklu kadın para karşılığı birlikte oldukları adamlarla parada anlaşamayınca tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bir anda kadınlarla erkekler sokak ortasında tekme, tokat ve sopa ile birbirine girdi. Bir kadın kavga ettiği adamı sopa ile döverek hastanelik etti. Kadınlardan dayak yiyen adamlar bir süre sonra kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.