Haziran ayında bir ilimiz bembeyaz oldu!

Eskişehir’de bir anda bastıran dolu yağışıyla etraf beyaza bürünürken hayat durma noktasına geldi.

Eskişehir'in İnönü iiçesi Oklubalı Mahallesi’nde dün etkili olan dolu yağışıyla hayat adeta durma noktasına geldi. Bir anda etkili olan dolu yağışıyla birlikte yerler beyaza büründü. Dolu yağışının yaşandığı bölgede hemen her yer kış aylarını aratmayacak şekilde beyaz örtüyle kaplandı. Yaz mevsimine girdiğimiz şu günlerde yoğun şekilde etkili olan dolu yağışı vatandaşı hayrete düşürdü.

Bölgede ekili tarım arazilerinde de dolu yağışından dolayı hasar oluştuğu öğrenildi.

İHA