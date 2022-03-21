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  4. Hemzemin geçitte feci kaza: 2 yaralı, 41 küçükbaş telef oldu

Hemzemin geçitte feci kaza: 2 yaralı, 41 küçükbaş telef oldu

Hemzemin geçitte feci kaza: 2 yaralı, 41 küçükbaş telef oldu

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde hemzemin geçitte, kamyonet ile yolcu treninin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı, 41 küçükbaş ise öldü.

Kaza, dün akşam Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Hemzemin geçitten geçmeyen çalışan Mesut O.'nun kullandığı küçükbaş yüklü kamyonet ile Malatya'ya seyir halindeki yolcu treni çarpıştı. Kazada Mesut O. ile yanındaki Erhan O. yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Türkoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyonetteki 41 küçükbaşın da öldüğü kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Etiketler kahramanmaraş hemzemin geçit kaza
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