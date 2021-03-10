Heniz 1.5 yaşındaydı... Yürek yakan olay!

Kayseri'de seyir halindeki otomobilde rahatsızlanan 1.5 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi. Bebeklerini kaybeden aile, gözyaşlarına boğuldu.

Kayseri-Sivas yolu Kaykop kavşağında seyir halindeki otomobil içerisinde bulunan yabancı uyruklu 1 buçuk yaşındaki Ahmed Elseyh rahatsızlandı. Durumun bildirilmesi üzerine otomobilin bulunduğu bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE İZLEDİLER

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ahmed Elseyh'in hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından Ahmed Elseyh'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan bebeklerini kaybeden aile, ekiplerin çalışmasını gözyaşları içerisinde izledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA