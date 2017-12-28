Her yerde aranan genç kız bulundu

Edinilen bilgiye göre, Fatmagül Berk’in ailesi tarafından kayıp ilanı verilmesiyle harekete geçen polis, il genelinde arama çalışmalarına başladı. Yunusemre Mahallesinde yer alan dere yatağında bulunan çantası içerisinden genç kıza ait, nüfus cüzdanı, cep telefonu ile veda mektubu bulundu.



AFAD ve polis ekiplerinden oluşan yaklaşık 100 kişilik ekip dere yatağında genç kızı aradı. Gece karanlında uzun süren arama çalışmaları sabaha ertelendi. Polis ekipleri tarafından genç kızın gideceği noktalar kontrol edildiği sırada Fatmagül Berk, şehirlerarası otobüs terminalinde görüldü. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı cinayet büro ekipleri, genç kızın yanına gelerek durumu hakkında bilgi aldı.



Bankacılık mezunu olan Fatmagül Berk’in ailevi sorunlar nedeniyle evden ayrıldığı öğrenildi. Fatmagül Berk, ekip aracıyla emniyete götürüldü.