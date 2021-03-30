Hırsızla suçlanan polis intihar etmişti! Kayıp gözlük bulundu

İzmir'de komiser yardımcısının gözlüğünü çalmakla suçlanan 21 yıllık polis memuru İsmail Z., gururuna yediremeyip intihar etti. Meslektaşları, İsmail Z.'nin mobbinge maruz kaldığını ve kayıp gözlüğün polis merkezinin çay ocağında bulunduğunu öne sürdü.

İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin de devreye girdiği intihara giden olaylar zinciri iddialara göre şöyle gelişti: Geçtiğimiz hafta, İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Polis Merkezi'nde görevli komiser yardımcısı Halil Özgür Y., güneş gözlüğünün kaybolması üzerine güvenlik kameralarını inceledi.

KAYIP GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Asayiş Büro'da görevli 21 yıllık polis İsmail Z.'nin (46) de benzer bir gözlüğü vardı. Komiser yardımcısı savcılığa giderek polis İsmail Z.'den şikâyetçi oldu. Savcılık soruşturmanın şeffaf olması açısından jandarma tarafından yürütülmesine karar verdi.

EVİ VE İŞ YERİ ARANDI

Jandarma hem komiser yardımcısının hem de polis memurunun ifadelerini aldı. Savcılığın talimatıyla Z.'nin evinde ve işyerinde arama yapıldı. Jandarmalar bulduğu bir gözlüğü delil olarak aldı. Z. gözlüğün kendisine ait olduğunu fatura ile kanıtladı, komiser yardımcısı da bulunan gözlüğün kendisine ait olmadığını söyledi.

KAYIP GÖZLÜK ÇAY OCAĞINDA BULUNDU

Hürriyet'ten Aydemir Kadıoğlu'nun haberine göre, ilçede görevli polisler komiser yardımcısının gözlüğünü polis merkezinin çay ocağında buldu. Z. önceki gece evinde başına dayadığı tabancasını ateşledi. Tek el silah sesi duyan komşular polise ihbarda bulundu. Meslektaşları geldiğinde Z. hayatını kaybetmişti. Z.'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

"10 BİN LİRA PARANIN SAHİBİNİ BULDU"

İsmail Z.'le uzun süredir birlikte çalışan bir meslektaşı sosyal medyada şunları yazdı: "Geçtiğimiz yıl içinde 10 bin TL olan bir cüzdan buldu. Kendi çabalarıyla cüzdanın sahibini buldu. Örnek alınacak bir polisti. Mobbing nedeniyle hayatını kaybetti."

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Alaçatı Şehit Doğan Sakarya Polis Merkezi Amirliği'nde yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olayın tüm yönleriyle araştırılması için İçişleri Bakanlığı tarafından 1 polis başmüfettişi ve 1 mülkiye başmüfettişi görevlendirilmiş olup, tahkikata hemen başlanılmıştır. İddiaya ilişkin soruşturma tüm boyutları ile titizlikle yürütülmektedir" denildi.

Hürriyet