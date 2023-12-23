İçişleri Bakanlığı'ndan yeni operasyon: 81 ilde 457 gözaltı var!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "81 ilde yasa dışı tütün mamulü üretimi ve satışı yapanlara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen 'Sis 2' operasyonlarında 457 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı" açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "81 ilde yasa dışı tütün mamulü üretimi ve satışı yapanlara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen 'Sis-2 Operasyonlarında' 457 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. 37 milyon TL'lik vergi kaybı engellendi" açıklaması yaptı.

Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Kaçakçılıkla ve kaçakçılarla mücadele etmek kayıt dışı ticaretin önüne geçmektir. Elektronik eşyadan tütün ve alkole, tarihi eserden akaryakıta, birçok başlıkta kaçakçılara yönelik operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. Kaçakçılık yoluyla rant elde etmeye çalışanlara asla izin vermeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

MİLYONLARCA MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Gelir İdaresi Başkanlığı'nın da katılımıyla yasa dışı tütün mamulü üretimi ve satışı yapanlara yönelik ülke genelinde düzenlenen "SİS-2" Operasyonu kapsamında şunlar ele geçirildi:

- 13.091.486 adet doldurulmuş makaron

- 9.319.210 adet boş makaron

- 81.030 paket sigara

- 8.908 kg tütün mamulü,

- 9.429 adet puro,

- 12.913 adet elektronik sigara ve likiti,

- 9.239 adet sahte bandrol,

- 41 adet yasa dışı sigara imalatında kullanılan sanayi tipi makaron doldurma makinesi ele geçirildi. 457 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

37 MİLYONLUK VERGİ KAYBI ÖNLENDİ

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın taşra birimlerinin de katıldığı operasyonlarda; Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak değerlendirmede 37 milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildi. Operasyonu gerçekleştiren personeli tebrik eden Yerlikaya "hiçbir suçlu sis perdesi arkasına saklanamayacak. Aziz milletimizin duaları ve kahraman güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz" dedi.