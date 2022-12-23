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İcra ile çıkarılan kiracı ev sahibini darbetti

İcra ile çıkarılan kiracı ev sahibini darbetti
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Elazığ’ın merkez ilçesine bağlı Ataşehir Mahallesi'nde yaşanan olayda evi icra yoluyla boşaltılan şahıs olay yerine gelerek ev sahibini darbetti.

Elazığ’ın merkez ilçesine bağlı Ataşehir Mahallesi'nde evi icra yolu ile boşaltılan C.U. isimli şahıs, mahalleye gelerek ev sahibi ile tartışmaya başladı.

Tartışma sırasından C.U., silahı ile havaya ateş etti.

Kaçarken silahını düşürdü
Ev sahibinin oğlu M.S.’yi de darbeden C.U., olay yerinden kaçarken silahını yere düşürdü.

Olay yerinde ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

M.S., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli aranıyor
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Şüpheli C.U.'nun yakalanması için çalışma başlatıldı.

Etiketler darp ev sahibi elazığ
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