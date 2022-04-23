  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İdam istiyoruz idaaaaam! Kız çocuğu tecavüzcüsünün elinden kurtarıldı

İdam istiyoruz idaaaaam! Kız çocuğu tecavüzcüsünün elinden kurtarıldı

İdam istiyoruz idaaaaam! Kız çocuğu tecavüzcüsünün elinden kurtarıldı

Bursa'da yaklaşık 1 aydır kendisinden haber alınamayan kız çocuğu, kendisini kaçırıp günlerdir cinsel istismar uygulayan 59 yaşındaki zanlının elinden kurtarıldı.

Bursa'da kendisinden 20 gündür haber alınamayan 18 yaşındaki Hicran Ö., 59 yaşındaki Yaşar Ş. tarafından zorla alıkonulup, cinsel saldırıya uğradı. Günlerdir bir televizyon programında aranan genç kız ekiplerin harekete geçmesiyle kurtarılırken, şüpheli Yaşar Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hicran Ö.'nün kurtarılmadan önce program görevlilerinden ''beni kurtarın'' şeklinde yardım istediğini de ortaya çıktı.

Bir kanalda yayınlanan televizyon programına çıkan Hicran Ö.'nün (19) yakınları, Hicran Ö.'nün Yaşar Ş. (59) tarafından kaçırılıp ardından zorla alıkonulduktan sonra ölümle tehdit ettiğini söyledi. Bunun üzerine harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma başlattı. Hicran Ö.'nün program görevlilerinden ''beni kurtarın'' şeklinde yardım istediğini tespit eden ekipler, yaşlı adamın adresini tespit etti.

Hicran Ö.'nün alıkonulduğu merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'ndeki Yaşar Ş.'nin evine baskın yapan ekipler, Hicran Ö.'yü kurtardı. Yaşar Ş. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Hicran Ö., emniyetteki ilk ifadesinde, Yaşar Ş.'nin evden dışarıya çıktığı zamanlar kapıyı üzerine kilitlediğini ve tek başına dışarıya çıkmasına izin vermediğini söyledi. Öte yandan genç kızın kucağında bir de bebek olduğu görülürken, bunun istek dışı birlikte olduğu Yaşar Ş.'den olduğu iddia edildi.

 Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yaşar Ş., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Etiketler hicran tecavüz alıkoyma kız kaçırma kurtarıldı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yakamoz S-245'te Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci'nin sevişme sahnesi olay oldu
Halkın enflasyonunu 2021 - 2022 fiyatlarıyla açıkladılar
Magazin gündemine bomba gibi düşen iddia: Hadise hamile mi ?
23 Nisan'da Anıtkabir'de Erdoğan yine yoktu
Yüreklerimize ateş düştü: Bir polis ve 2 asker şehit oldu
Fırsatçıların bayram mesaisi başladı! Fiyatlara zammın zammı geldi
6'ncı kattan düşen çocuğun hayatını bacağı ile kurtardı
İmamın bilgisayarında çıkanlar mide bulandırdı!
2023 seçimlerinde AK Parti kaybederse ne olacak ? İşte muhalefetin Erdoğan sonrası atacağı ilk adım
Dünyanın en büyük bayrak figürlü balonu Kapadokya'da havalandı