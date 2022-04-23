İdam istiyoruz idaaaaam! Kız çocuğu tecavüzcüsünün elinden kurtarıldı

Bursa'da yaklaşık 1 aydır kendisinden haber alınamayan kız çocuğu, kendisini kaçırıp günlerdir cinsel istismar uygulayan 59 yaşındaki zanlının elinden kurtarıldı.

Bursa'da kendisinden 20 gündür haber alınamayan 18 yaşındaki Hicran Ö., 59 yaşındaki Yaşar Ş. tarafından zorla alıkonulup, cinsel saldırıya uğradı. Günlerdir bir televizyon programında aranan genç kız ekiplerin harekete geçmesiyle kurtarılırken, şüpheli Yaşar Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hicran Ö.'nün kurtarılmadan önce program görevlilerinden ''beni kurtarın'' şeklinde yardım istediğini de ortaya çıktı.

Bir kanalda yayınlanan televizyon programına çıkan Hicran Ö.'nün (19) yakınları, Hicran Ö.'nün Yaşar Ş. (59) tarafından kaçırılıp ardından zorla alıkonulduktan sonra ölümle tehdit ettiğini söyledi. Bunun üzerine harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma başlattı. Hicran Ö.'nün program görevlilerinden ''beni kurtarın'' şeklinde yardım istediğini tespit eden ekipler, yaşlı adamın adresini tespit etti.

Hicran Ö.'nün alıkonulduğu merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'ndeki Yaşar Ş.'nin evine baskın yapan ekipler, Hicran Ö.'yü kurtardı. Yaşar Ş. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Hicran Ö., emniyetteki ilk ifadesinde, Yaşar Ş.'nin evden dışarıya çıktığı zamanlar kapıyı üzerine kilitlediğini ve tek başına dışarıya çıkmasına izin vermediğini söyledi. Öte yandan genç kızın kucağında bir de bebek olduğu görülürken, bunun istek dışı birlikte olduğu Yaşar Ş.'den olduğu iddia edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yaşar Ş., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.