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  4. 26 Şubat 2021 13:24

İETT otobüsünde şüpheli gencin çantasından çıkanlar şoke etti

Avcılar'da İETT otobüsünde yolcuların dikkatini çeken gencin çantasında su saatleri çıktı. 

İETT otobüsünde şüpheli gencin çantasından çıkanlar şoke etti
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Avcılar Cihangir Mahallesi'nde hareket halinde olan İETT otobüsünde bulunanlar bir kişiden şüphelendi. Yolcunun çantasındaki metal parçalardan şüphelenen yolcular polise haber verdi. Otobüs, Merkez Mahallesi çıkışındaki durakta sivil polisler tarafından durdurulurken, durumundan şüphe edilen kişi araçtan indirildi.

Yapılan incelemede çantada kullanılmış su sayaçları olduğu görüldü. Sivil ekip, bu kişinin 5 su saatlerinin çalmış olabileceğini değerlendirerek, durumunun incelenmesi amacıyla asayiş ekibi istedi. Gelen ekibe teslim edilen ve Avcılar Polis Merkezi'ne götürülen kişi, su saatlerini çalmadığını, bunları çöpte bulduğunu öne sürdü.

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