İHA'lar tespit etti Özel Harekatçılar indirildi

Tynceli'de öldürülen PKK'lı teröristlerden birinin İran uyruklu “Agir” kod isimli soy ismi öğrenilemeyen Davut isimli terörist olduğu tespit edildi. Mazgirt gücü sorumlusu olduğu değerlendirilen Davut isimli PKK’lının 5 yıldır bölgede olduğu öğrenildi.

Tunceli’nin Mazgirt ilçesi Sarıkoç köyü Kepir Ormanları bölgesinde silahlı bayraktar ile yapılan atım ve bölgeye indirilen Jandarma özel harekata bağlı iki timle PKK’lılar arasında yaşanan çatışmada 2 erkek terörist öldürüldü. Teröristlerle birlikte 1 M-16 ve 1 Kalaşnikof tüfek ele geçirilirken, öldürülen teröristlerden birinin İran uyruklu “Agir” kod isimli soy ismi öğrenilemeyen Davut isimli terörist olduğu tespit edildi. Mazgirt gücü sorumlusu olduğu değerlendirilen Davut isimli PKK’lının 5 yıldır bölgede olduğu öğrenildi.

NECMETTİN ÖĞRETMENİ ŞEHİT EDEN TERÖRİSTLER DE ÖLDÜRÜLDÜ

Tunceli'de öğretmen Necmettin Yılmaz'ı şehit eden teröristler öldürüldü. Haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından "Kahramanlarımız Tunceli Pülümür'de şehit öğretmenimiz Necmettin Yılmaz'ın kanını yerde bırakmadı.Bu gece ve Sabah 5 terörist etkisiz hale getirildi" mesajıyla duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada operasyonda toplam altı teröristin öldürüldüğü duyuruldu.