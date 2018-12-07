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  4. 07 Aralık 2018 21:46

İki asker çarşı izninde ortalığı birbirine kattı

Kayseri'de çarşı iznine çıkan iki asker taksi çaldıktan sonra polisten kaçarken kaza yaptı.

İki asker çarşı izninde ortalığı birbirine kattı
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Kayseri'de, çarşı iznine çıktıktan sonra taksi çalan 2 er, polisten kaçarken kaza yaptı. Yaralanan 2 erden birinin sol kolu parçalandı.

Kayseri'de askerlik yapan Şeref Ö. (22) ve Tolga Ç. (21), çarşı iznine çıktıktan sonra, kent merkezinde dolaşmaya başladı. 2 er, bir süre sonra, Almer Taksi Durağı'nın önünde park halindeki, kontak anahtarı üzerinde bulunan .. .. .. plakalı taksiyi çaldı.

Aracın çalındığını gören taksi sahibi, durumu hemen Reşat Vural Polis Merkezi'ne bildirdi. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hemen harekete geçti. Aracı Osman Kavuncu Bulvarı'nda gören ekipler ile hırsızlık şüphelilerine 'dur' ihtarında bulundu. Kaçmaya devam eden Şeref Ö., polis ekipleri yaklaşınca, paniğe kapılıp, direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan araç, refüje çarptı. Kazada araç sürücüsü Şeref Ö.'nün sol kolu parçalandı. Yanında bulunan Tolga Ç. ise hafif yaralandı. Yaralılar, Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

kayseri , çarşı izni , er , polis , taksi
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